Погода 2 мая: дожди, сильный ветер и до +23 градусов

Дожди, порывистый ветер и весьма теплая погода ожидаются в Беларуси завтра, информирует Белгидромет Минприроды.

В субботу, 2 мая, прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью по западу страны пройдут дожди, утром и днем кратковременные дожди предвидятся на большей части территории страны. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет восточный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Столбики термометров ночью будут колебаться от +4 до +9 °С, по юго-западу — от + 10 до +12°С. Днем воздух прогреется до +14… +20 °С, а на юге республики — до +21... +23 °С. При этом местами по северу Беларуси будет куда прохладнее — от +10 до +13°С.

В воскресенье, 3 мая, по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ожидается переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит от +4 до +10 °С, а днем белорусов вновь порадует очень комфортный температурный фон — от +21 до +23 °С.