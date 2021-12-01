Погода 2 декабря: снег, местами гололед и от -8 °С до +7 °С

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами ожидаются гололед и слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать14 метров в секунду, днем местами порывы до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -2 до -8 °С, по юго-западу -1... +1 °С, днем от +1 до +7 °С.также будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти, 4–9 метров в секунду, ночью по северу порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит от -4 до +3 °С.будет облачно с прояснениями. Местами по республике пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер южной четверти, 4–9 метров в секунду. Ночью прогнозируется 0... -7 °С, днем -4... +2 °С.