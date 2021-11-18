Погода 19 ноября: дожди, сильный ветер и от 0 °С до +11 °С

Будет облачно. На большей части территории осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, местами по западу до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0…+6 °С, днем +5…+11 °С, по северо-востоку ожидается +2…+4 °С.В субботу, 20 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории Беларуси дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, 6–11 метров в секунду, во многих районах порывы до 15–20 метров в секунду. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от +2 °С по северо-востоку до +10 °С по юго-западу страны, днем будет +5…+11 °С.В воскресенье, 21 ноября, будет преобладать облачная погода. Временами дожди, вечером по северу возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, местами до 15–18 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 0…+7 °С, по юго-западу до +9 °С, а днем синоптики обещают +4…+11 °С.