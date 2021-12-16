Погода 17 декабря: мокрый снег, гололед и от -1 °С до +5 °С

Будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный, 4–9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от -1 до +5 °С.В выходные также будет облачно с прояснениями.ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, а днем с дождем. В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный, 4–9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью прогнозируется -4... +1 °С, днем -2... +4 °С.временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, утром и днем местами по юго-западу до 15–18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -3 до +3 °С, днем -2... +4 °С.