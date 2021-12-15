Погода 16 декабря: дождь, гололед и до +6 °С

будет преобладать облачная погода. Временами синоптики прогнозируют осадки: в основном дождь, ночью по северу с мокрым снегом. Местами ожидается туман. Будьте осторожны: ночью и утром в отдельных районах будет гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от -2 °С до +3 °С, днем – от 1 до 6 градусов выше нуля.в республике будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Водителям нужно быть особенно внимательными, потому что на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток составит -3... +3 °С., местами, а днем по северо-западу Беларуси во многих районах прогнозируют кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах страны будет слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток установится в диапазоне от -5 °С до +2 °С.