Погода 15 октября: местами небольшие кратковременные дожди и от -3 °С до +14 °С

Будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер южный, юго-западный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров, местами порывы до 15–18 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +1…+7 °С, в отдельных районах до -3 °С, а днем ожидается 8–14 градусов тепла.Схожие погодные условия ожидаются и в предстоящие выходные.В субботу, 16 октября, облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Ночью будет +2…+8 °С, днем – +8…+14 °С.В воскресенье, 17 октября, переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северу страны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 4–9 метров в секунду, по северу порывы до 14 метров в секунду. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от -1 °С до +6 °С, а днем синоптики обещают 6–13 градусов со знаком плюс.