Погода 15 декабря: кратковременные осадки и от -6 °С до +4 °С

Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью во многих районах, днем местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, ночью и утром в отдельных районах гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 4–9 метров в секунду. Ночью прогнозируется от 0 до -6 °С, а днем -1... +4 °С.будет облачно с прояснениями. Временами ожидаются дожди, ночью по востоку с мокрым снегом. Местами слабый туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер западной четверти, 5–10 метров в секунду, днем порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -3 до +3 °С, днем от +1 до +6 °С.также будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, днем местами по западу до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит -3... +3 °С.