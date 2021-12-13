Погода 14 декабря: преимущественно без осадков и от -7 °С до +1 °С

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку, а днем местами по Гродненской области пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит -5... +1 °С, ночью при прояснениях до -7 °С.будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 4–9 метров в секунду. Ночью прогнозируется 0... -5 °С, при прояснениях до -8 °С, а днем ожидается от -2 до +3 °С.временами осадки, в основном дождь. Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер западной четверти, 4–9 метров в секунду, по северной половине порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -2... +3 °С, а днем +1... +6 °С.