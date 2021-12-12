SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Погода 13 декабря: туман, гололедица и до 4 градусов мороза

Погода 13 декабря: туман, гололедица и до 4 градусов мороза

Завтра в Беларуси ожидается туман и гололедица. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Будет преимущественно облачно. Ночью на большей части территории республики, днем в основном по юго-восточной половине пройдут дожди и мокрый снег. В отдельных районах будет туман, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северный слабый. Ночью столбики термометров покажут от -4 до +2 градусов. Днем прогнозируется от -2 до +3 градусов.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы