Погода 13 декабря: туман, гололедица и до 4 градусов мороза

Будет преимущественно облачно. Ночью на большей части территории республики, днем в основном по юго-восточной половине пройдут дожди и мокрый снег. В отдельных районах будет туман, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северный слабый. Ночью столбики термометров покажут от -4 до +2 градусов. Днем прогнозируется от -2 до +3 градусов.