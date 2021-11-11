Погода 12 ноября: дожди, гололед и от -2 °С до +10 °С

, в республике будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, однако ночью и утром по северо-восточной половине страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный 510 м/с, по северо-восточной половине порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит -2.. +4 °С, днем – +4.. +10 °С.В выходные также будет облачно с прояснениями., как и завтра, будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, а ночью и утром – слабый гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 4–9 м/с. Ночью столбики термометров покажут от -3 °С до +3 °С, днем – от 2 до 9 выше нуля., местами по стране прогнозируются кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах, как и в предыдущие дни, будет наблюдаться туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 °С до +4 °С, днем – от нуля до +7 °С.