Погода 12 августа: дожди, туман и до +25 °С

, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики прогнозируют слабый туман. Ветер северо-западный 5–10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10.. +16 °С, днем – +19.. +25 °С., ожидается переменная облачность. Преимущественно обойдется без осадков, однако ночью местами по северу республики пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в западных районах Беларуси – слабый туман. Ветер западной четверти 4–9 м/с. Ночью столбики термометров покажут +9.. +15 °С, днем – +21.. +27 °С., также установится переменная облачность. Как и в пятницу, преимущественно будет без осадков. Днем местами по северо-западной половине страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны белорусов ждет слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 °С до +15 °С, днем – от +23 °С по северо-западу до +30 °С по югу.