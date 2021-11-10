Погода 11 ноября: дожди, туман и до +10 °С

, будет облачно с прояснениями. Преимущественно обойдется без осадков, однако утром и днем по северу страны временами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться слабые туман и гололед. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 °С до +2 °С, днем – от +2 °С до +8 °С. По юго-западу страны воздух прогреется до +10 °С., также облачно с прояснениями. Ночью и утром будет дождливо на большей части Беларуси, а вот днем погода наладится: преимущественно без осадков. Ветер западный 5–10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут от -2 °С до +5 °С, днем – от +4 °С до +10 °С., вновь облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси, как и в четверг, ожидаются слабые туман и гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью составит -4.. +2 °С, днем +2.. +9°С.