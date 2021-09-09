Погода 10 сентября: без осадков и от +4 °С до +26 °С

В пятницу, 10 сентября, в стране установится небольшая облачность, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах белорусы смогут наблюдать слабый туман. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +7... +13 °С, местами столбики термометров покажут +4... +6 °С. Днем воздух прогреется до +21... +26 градусов.На выходных в Беларуси прогнозируют переменную облачность.В субботу, 11 сентября, будет без осадков, слабый туман. Ветер юго-западный, западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +6... +13 °С, днем +22... +27 °С.В воскресенье, 12 сентября, будет преимущественно без осадков, однако днем в северо-западных районах республики местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром вновь слабый туман. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура воздуха установится такая же, как днем ранее: ночью +6... +13 °С, днем +22... +27 °С.