Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Погода 10 сентября: без осадков и от +4 °С до +26 °С

Погода 10 сентября: без осадков и от +4 °С до +26 °С

В пятницу белорусы могут безбоязненно оставлять зонты дома: синоптики обещают, что будет без осадков. Воздух прогреется до +26 °С. Об этом sb.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


В пятницу, 10 сентября, в стране установится небольшая облачность, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах белорусы смогут наблюдать слабый туман. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +7... +13 °С, местами столбики термометров покажут +4... +6 °С. Днем воздух прогреется до +21... +26 градусов.

На выходных в Беларуси прогнозируют переменную облачность.

В субботу, 11 сентября, будет без осадков, слабый туман. Ветер юго-западный, западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +6... +13 °С, днем +22... +27 °С.

В воскресенье, 12 сентября, будет преимущественно без осадков, однако днем в северо-западных районах республики местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром вновь слабый туман. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура воздуха установится такая же, как днем ранее: ночью +6... +13 °С, днем +22... +27 °С.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы