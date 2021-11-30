Погода 1 декабря: снег, местами слабый гололед и от -10 °С до +1 °С

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман, гололед и метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный, 4–9 метров в секунду, в отдельных районах порывы будут достигать 14 метров в секунду, ночью местами 15–18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -1... -7 °С, при прояснениях -8... -10 °С, а днем -5... +1 °С.будет облачно. Временами выпадут осадки (снег, мокрый снег и дождь). Ночью и утром местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, утром и днем местами до 15–18 метров в секунду. Ночью прогнозируется от -2 до -9 °С, по юго-западу -1... +2 °С, днем от 0 до +7 °С.будет облачно с прояснениями. Местами по стране будут осадки (снег, мокрый снег и дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти, 4–9 метров в секунду, ночью по северу порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит от -4 до +3 °С.