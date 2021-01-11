Трагедия в Пуховичском районе – погиб четвероклассник из поселка Свислочь. По информации СК, воскресным днем 10-летний ребенок ушел кататься с горки в лесу с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а мальчик - нет. Родители забили тревогу вечером, начали поиски.
Фото носит иллюстративный характер
Мать обращалась и в милицию, и в поисково-спасательный отряд «Ангел». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники милиции и РОЧС. В тот же вечер спасатели в неэксплуатируемом очистном колодце наверху горки после откачки воды обнаружили тело малыша. Там же была его шапочка, а рядом с колодцем лежали куртка и пластиковая ледянка.
Мальчик был единственным ребенком в семье, рассказали в СШ № 1 поселка Дружный. Четвероклассник занимался греко-римской борьбой и учился почти на отлично: средний балл 8,4. Его гибель -- большая трагедия для всех.
Управляющая делами Свислочского сельисполкома Людмила Гиринская отметила sb.by, что обычно дети не ходят кататься в ту часть поселка, где нашли мальчика, горок в поселке хватает и без этого. Как правило, вблизи неиспользуемых очистных сооружений ребят не бывает. Следователи Пуховичского района устанавливают обстоятельства гибели ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1130
Погибший в Пуховичском районе четвероклассник – единственный ребенок у мамы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter