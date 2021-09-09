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  2. Погибшему главе МЧС Зиничеву присвоили звание Героя России

Погибшему главе МЧС Зиничеву присвоили звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звание Героя Российской Федерации посмертно. Об этом сообщает РИА Новости.  

Фото: РИА Новости

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", – говорится в релизе пресс-службы Кремля.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб накануне в Норильске. Пытаясь спасти упавшего со скалы кинорежиссера Александра Мельника, министр разбился сам. Зиничеву было 55 лет. 

Прощание с ним состоится в пятницу, 10 сентября, в Москве. Похороны пройдут позже в родном городе Зиничева Санкт-Петербурге.
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