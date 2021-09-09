Погибшему главе МЧС Зиничеву присвоили звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звание Героя Российской Федерации посмертно. Об этом сообщает РИА Новости.
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"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", – говорится в релизе пресс-службы Кремля.
Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб накануне в Норильске. Пытаясь спасти упавшего со скалы кинорежиссера Александра Мельника, министр разбился сам. Зиничеву было 55 лет.
Прощание с ним состоится в пятницу, 10 сентября, в Москве. Похороны пройдут позже в родном городе Зиничева Санкт-Петербурге.