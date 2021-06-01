На «Славянский базар в Витебске» прибудут представители более 30 стран

Несмотря ни на что, 30-й юбилейный фестиваль состоится. Его атмосферу формируют все мероприятия, которые проходят как в Летнем амфитеатре, так и на других площадках Витебска. Актуальная программа размещена на официальном сайте фестиваля fest-sbv.by.– отметилСамые большие «но» – пандемия и здоровье конкретных людей, и транспорт. К счастью, сказал Глеб Александрович, с 10 июня возобновится движение поезда Москва – Полоцк, и не придется возить артистов до ближайшей станции в Оршу.Генеральной репетиций фестиваля станет День города, который пройдет в Витебске 26 – 27 июня., – сказал. –, – отметилаРоссийская сторона привезет экспозиции, на которых гости фестиваля увидят знаменитую хохлому, семеновскую матрешку и торжокское золотое шитье. Причем, здесь же можно будет и приобрести что-то на память. На одной из выставок можно будет познакомиться с культурой Корякии, еще одну экспозицию организуют при поддержке Посольства Исламской Республики Пакистан.Впервые в Витебске в рамках фестиваля будет работать XI Национальная филателистическая выставка «Белфила-2021», где представят 80 коллекций из разных стран.Обязательно пройдут и традиционные мероприятия, которые стали неотъемлемой частью фестиваля, появятся и новенькие. Как отметил Глеб Лапицкий, будут задействованы все площадки, в том числе водная гладь и небо.В «Городе мастеров» свои работы выставят ремесленники из Украины, России и Беларуси. Театральная программа в драмтеатре включает четыре постановки. На «Кукольный квартал» впервые свои спектакли привезут Оренбургский и Псковский театры кукол. В филармонии готовится традиционный джазовый проект, здесь же пройдут и концерты собственных коллективов. Идет регистрация участников на фэст уличного искусства «На семи ветрах». Также пройдут конкурс мажореток и барабанщиц, открытый конкурс традиционного бытового танца, парад оркестров и многое другое. В парке им. Советской Армии (Мазурино) 17 и 18 июля состоятся чемпионат по автозвуку и фестиваль красок. На площади Победы традиционно пройдет День молодежи.Впервые на фестивале появится кинотеатр под открытым небом. Это новый проект организаторов фестиваля совместно с Беларусьфильмом. Также впервые пройдет открытая матчевая встреча по боксу на площадке возле Летнего амфитеатра.Международный пресс-центр, как и в прошлом году, будет работать в круглом зале КЗ «Витебск».Глеб Лапицкий напомнил, что 30 лет «Славянский базар в Витебске» остается верным своему девизу «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Организаторы уверены, что юбилей пройдет в дружеской атмосфере.