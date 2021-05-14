Поезда в метро 15 мая будут курсировать по графику пятницы

Фото из архива

Пятничное расписание отличается от графика обычного буднего дня тем, что вечером часы пик наблюдаются на час раньше, из-за чего интервал движения поездов в пятницу с 16:00 до 19:00 составляет в среднем 2,5 минуты.Утром в часы пик с 7:00 до 9:00 интервал движения на первой и второй линиях будет две минуты. В остальное время – в среднем от 4 до 6 минут. После 21:00 до закрытия метро поезд нужно будет подождать от 7 до 15 минут.Третья линия будет работать по графику буднего дня.С графиком движения поездов можно ознакомиться на сайте метрополитена metropoliten.by в разделе «Информация» – «График движения».