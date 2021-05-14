В субботу, 15 мая, движение поездов метрополитена будет организовано по расписанию пятницы. Такая информация опубликована в Telegram-канале Минского метрополитена.
Фото из архива
Пятничное расписание отличается от графика обычного буднего дня тем, что вечером часы пик наблюдаются на час раньше, из-за чего интервал движения поездов в пятницу с 16:00 до 19:00 составляет в среднем 2,5 минуты.
Утром в часы пик с 7:00 до 9:00 интервал движения на первой и второй линиях будет две минуты. В остальное время – в среднем от 4 до 6 минут. После 21:00 до закрытия метро поезд нужно будет подождать от 7 до 15 минут.
Третья линия будет работать по графику буднего дня.
С графиком движения поездов можно ознакомиться на сайте метрополитена metropoliten.by в разделе «Информация» – «График движения».
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Поезда в метро 15 мая будут курсировать по графику пятницы
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