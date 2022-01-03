Поезда минского метро в ночь новогодних гуляний перевезли более 37 тысяч пассажиров

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Об этом рассказал директор ГП "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов. Ранее он сообщал, что основную нагрузку возьмет на себя метрополитен. Столичная подземка работала до 04:00, станции в центре города закрылись на вход в 04:15. Поезда первой и второй линии ходили с интервалом 6 минут, Зеленолужской – 10 минут. А 1 января метро открыло свои двери для пассажиров в 05:30.– уточнил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.По его словам, предприятие постаралось предоставить услуги по перевозке и создать новогоднюю атмосферу. Еще в начале декабря были пущены брендированные составы на каждой линии. Некоторые вагоны оформлены в новогодней тематике. Мишурой и шарами засияли кабина машиниста, кабины инспекторов службы безопасности и места кассиров. А в предпраздничные дни в минской подземке прогуливались Дед Мороз со Снегурочкой, которые дарили пассажирам праздничное настроение. Детишки отгадывали их загадки, читали стихи, за что получали подарки.По измененному графику работал и наземный транспорт. В новогоднюю ночь всех, кто приехал на конечные станции метро, дальше развезли в микрорайоны проживания троллейбусы, автобусы и трамваи.– обобщил Валерий Шкуратов.