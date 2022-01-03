Поезда минского метро в ночь новогодних гуляний перевезли более 37 тысяч пассажиров

В праздничную ночь столичный метрополитен и наземный транспорт работали так, чтобы горожане и гости города, которые решили повеселиться в центре, смогли комфортно добраться к местам гуляний, пишет БЕЛТА.
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Об этом рассказал директор ГП "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов. Ранее он сообщал, что основную нагрузку возьмет на себя метрополитен. Столичная подземка работала до 04:00, станции в центре города закрылись на вход в 04:15. Поезда первой и второй линии ходили с интервалом 6 минут, Зеленолужской – 10 минут. А 1 января метро открыло свои двери для пассажиров в 05:30.
– В период проведения массовых мероприятий в ночь с 31 декабря на 1 января метрополитен перевез более 37 тысяч пассажиров, – уточнил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.
По его словам, предприятие постаралось предоставить услуги по перевозке и создать новогоднюю атмосферу. Еще в начале декабря были пущены брендированные составы на каждой линии. Некоторые вагоны оформлены в новогодней тематике. Мишурой и шарами засияли кабина машиниста, кабины инспекторов службы безопасности и места кассиров. А в предпраздничные дни в минской подземке прогуливались Дед Мороз со Снегурочкой, которые дарили пассажирам праздничное настроение. Детишки отгадывали их загадки, читали стихи, за что получали подарки.
По измененному графику работал и наземный транспорт. В новогоднюю ночь всех, кто приехал на конечные станции метро, дальше развезли в микрорайоны проживания троллейбусы, автобусы и трамваи.
– Отработали хорошо. Маршрутная сеть, которую мы запланировали к работе в ночь с 31 декабря на 1 января, была востребована. Жители и гости столицы пользовались и наземным транспортом, и метрополитеном, замечаний по работе не было, – обобщил Валерий Шкуратов.