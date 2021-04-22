Поезда из Калининграда будут делать дополнительные остановки в Беларуси

С 22 апреля поезда из Калининграда будут делать дополнительные остановки на территории Беларуси, сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.
Вводятся дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров на территории Беларуси у транзитных поездов № 30/29 Калининград – Москва на станциях Сморгонь и Молодечно с возможностью проезда пассажиров на участках Молодечно – Москва и Москва – Сморгонь, № 80/79 Калиниград – Санкт-Петербург – на станциях Сморгонь, Молодечно, Крулевщизна, Полоцк, Шумилино с возможностью проезда пассажиров на участке Сморгонь – Санкт-Петербург – Сморгонь. Добавятся и остановки на маршруте следования поезда № 360/359 Калиниград – Адлер на станциях Сморгонь, Молодечно, Борисов с возможностью проезда пассажиров на участке Сморгонь – Адлер – Сморгонь.
БЖД обращает внимание, что передвигаться на указанных поездах могут только граждане Беларуси и Российской Федерации.
Также в пресс-центре напомнили, что граждане Беларуси при въезде на территорию России обязаны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не позднее чем за три дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государств-членов EAЭС при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.
Возвращающиеся в Россию из-за рубежа железнодорожным транспортом граждане РФ должны заполнить анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг до прибытия на территорию Российской Федерации, а по прибытии – пройти в течение трех календарных дней лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат на ЕПГУ. До получения итогов обязательно соблюдение режима изоляции по месту жительства (пребывания).
При следовании в Беларусь иностранцы, достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на белорусской территории, также должны иметь такой медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
Более подробную информацию о графике движения данных поездов, правилах и стоимости проезда можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.
Фото: rw.by
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Поезда из Калининграда будут делать дополнительные остановки в Беларуси
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