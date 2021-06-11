«Поезд Победы» в Минске – впечатления первых посетителей

Планируется, что уникальный музей в железнодорожном составе посетят более 15 тысяч белорусов.
«Поезд Победы» прибыл в столицу на рассвете и пробудет здесь до 13 июня включительно. Дальше его ждет большой тур по городам Беларуси.
Посмотреть есть на что. Команда творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования России, РЖД и общественной организации «Волонтеры Победы» создала поразительно реалистичную экспозицию прямо в девяти вагонах. Это не выставка «за стеклом» в классическом понимании, а поразительно реалистичная инсталляция.
У каждого вагона своя история. Один представляет собой теплушку, набитую красноармейцами, которые едут на фронт. Другой погружает в атмосферу военного быта – это кусочек банно-прачечного поезда. Третий предлагает спрятаться под мощной броней и вглядеться во врага через перископ. Есть даже инсталляции, которые живо передают события, развернувшиеся 80 лет назад в Брестской крепости, и окопную правду перед боем.
По задумке авторов проекта, поезд – это метафора жизни человека. Причем искусно выполненная в материальном выражении. Петербургская команда «Невский баталист» провела колоссальную работу: отобраны и реконструированы тысячи исторических фотографий, на основе которых изготовлены сложные скульптурные группы. Живые глаза, пластичная мимика – фигуры убедительно реалистичны, созданы по уникальной технологии. Для униформы и гражданского костюма используются оригинальные предметы одежды и снаряжения 1930‒1940-х годов.
Ветеран Иван Синельщиков признается:
– Зашел внутрь и думаю: а куда все эти люди собрались ехать? Да еще и в форме времен Великой Отечественной. Не сразу даже понял, что это скульптуры, часть экспозиции. Я за свой век повидал немало военных диорам, музеев, выставок. «Поезд Победы» по натуралистичности исполнения превзошел все. Считаю, что если молодое поколение тут побывает, то никакие лекции, никакие книги и фильмы им будут не нужны. Они на эмоциональном уровне ребята все поймут, все прочувствуют. Мы ведь именно в таких поездах тогда и ездили!
Отдельная тема – мультимедийные эффекты. Работают проекторы, видеоэкраны, интерактивные панели, объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. При этом для каждой зоны поезда написана отдельная музыка, используются отдельные звуковые эффекты.
– Нет слов. Я через весь состав прошел молча, но внутри меня эмоции зашкаливают. Это должен видеть каждый, – поделился замглавы Администрации Президента Игорь Луцкий, выходя на перрон из музея.
Каждый в «Поезде Победы» увидит то, что близко его семейной памяти. Например, заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, которая именно сегодня утром в Минске впервые посетила экспозицию, не смогла сдержать слез.
– Когда увидела в экспозиции скульптуры красноармейцев, которые при отправлении на фронт, заполняют медальоны, вспомнила о своем прадеде. Он уходил из Украины, а погиб в Ленинградской области. Все, что от него осталось, – только медальон. Эта маленькая вещица, наспех заполненная, возможно, в таком же вагоне поезда, позволила установить факт и место его гибели. Мы знаем: он не пропал без вести, он наш герой и защитник. Если каждый, проходя через эту экспозицию, подумает о своих предках – фронтовиках, узниках концлагерей, мирных жителях в оккупации, тружениках тыла и партизанах, значит «Поезд Победы» идет по правильному пути.
Под впечатлением остался и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов:
– Наверное, каждый из нас видел те кадры кинохроники, когда советские солдаты возвращались с победой домой в поездах. Та радость и слезы, которые были у них на глазах и глазах их родных и близких, которые встречали их на разных станциях, производили на нас, послевоенных, огромное эмоциональное впечатление. Так и тут. Скоро наступит 22 июня, день, когда вся эта европейская машина во главе с гитлеровской Германией обрушилась на нашу страну. Первой получила удар Беларусь. Мы понимаем теперь, хотя тогда не понимали этого обстоятельства реальные участники войны с агрессором, что 22 июня началась дорога к 9 мая 1945 года, и так будет всегда.
Уникальный интерактивный проект, посвященный событиям Великой Отечественной войны, будет курсировать по БЖД с 11 по 28 июня. По 13 июня экспозиция будет в Минске, 14–15 июня ее смогут посетить жители Орши, 16–17 июня – Витебска, 18 июня поезд сделает остановку в Полоцке, 19–20 июня экспозиция будет доступна для просмотра в Гродно. В Бресте "Поезд Победы" будет с 21 по 24 июня, в Гомеле можно будет побывать в музее 25–26 июня, а завершится показ в Могилеве 27–28 июня – в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
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«Поезд Победы» в Минске – впечатления первых посетителей
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