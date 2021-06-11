«Поезд Победы» в Минске – впечатления первых посетителей

Посмотреть есть на что. Команда творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования России, РЖД и общественной организации «Волонтеры Победы» создала поразительно реалистичную экспозицию прямо в девяти вагонах. Это не выставка «за стеклом» в классическом понимании, а поразительно реалистичная инсталляция.У каждого вагона своя история. Один представляет собой теплушку, набитую красноармейцами, которые едут на фронт. Другой погружает в атмосферу военного быта – это кусочек банно-прачечного поезда. Третий предлагает спрятаться под мощной броней и вглядеться во врага через перископ. Есть даже инсталляции, которые живо передают события, развернувшиеся 80 лет назад в Брестской крепости, и окопную правду перед боем.По задумке авторов проекта, поезд – это метафора жизни человека. Причем искусно выполненная в материальном выражении. Петербургская команда «Невский баталист» провела колоссальную работу: отобраны и реконструированы тысячи исторических фотографий, на основе которых изготовлены сложные скульптурные группы. Живые глаза, пластичная мимика – фигуры убедительно реалистичны, созданы по уникальной технологии. Для униформы и гражданского костюма используются оригинальные предметы одежды и снаряжения 1930‒1940-х годов.Ветеран Иван Синельщиков признается:Отдельная тема – мультимедийные эффекты. Работают проекторы, видеоэкраны, интерактивные панели, объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. При этом для каждой зоны поезда написана отдельная музыка, используются отдельные звуковые эффекты.поделился, выходя на перрон из музея.Каждый в «Поезде Победы» увидит то, что близко его семейной памяти. Например,, которая именно сегодня утром в Минске впервые посетила экспозицию, не смогла сдержать слез.Под впечатлением остался иУникальный интерактивный проект, посвященный событиям Великой Отечественной войны, будет курсировать по БЖД с 11 по 28 июня. По 13 июня экспозиция будет в Минске, 14–15 июня ее смогут посетить жители Орши, 16–17 июня – Витебска, 18 июня поезд сделает остановку в Полоцке, 19–20 июня экспозиция будет доступна для просмотра в Гродно. В Бресте "Поезд Победы" будет с 21 по 24 июня, в Гомеле можно будет побывать в музее 25–26 июня, а завершится показ в Могилеве 27–28 июня – в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.