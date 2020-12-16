Поезд, следовавший из Могилева в Минск, переехал лежавшего на рельсах минчанина, сообщает пресс-служба МВД.
Фото носит иллюстративный характер
Это произошло вечером 14 декабря на перегоне ст. Минск-Южный – ст. Минск-Пассажирский. От полученных травм мужчина 1954 года рождения скончался на месте.
По факту произошедшего проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
По данным МВД, с начала года на железной дороге зарегистрировано 97 несчастных случаев.
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Поезд переехал лежавшего на рельсах минчанина: мужчина погиб
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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА