Поезд переехал лежавшего на рельсах минчанина: мужчина погиб

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Это произошло вечером 14 декабря на перегоне ст. Минск-Южный – ст. Минск-Пассажирский. От полученных травм мужчина 1954 года рождения скончался на месте.По факту произошедшего проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.По данным МВД, с начала года на железной дороге зарегистрировано 97 несчастных случаев.