Поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 707 Гомель – Минск (отправлением из Гомеля в 7:00) был остановлен на перегоне Салтановка – Хальч в 7:40. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.
Фото из архива БЕЛТА
Причиной остановки стала техническая неисправность подвижного состава.
Сообщается, что поезд прибудет в столицу на 2 часа 30 минут позже.
БЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Подробную информацию можно получить на сайте www.rw.by с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.
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Поезд Гомель – Минск задерживается из-за технической неисправности
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