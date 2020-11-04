12 ноября (чт) в 18:30 в Художественной галерее Михаила Савицкого в рамках выставки Сальвадора Дали «Тайнопись» пройдет поэтический вечер «Часы стекают со стола», сообщает галерея "Либра".
Мероприятие посвящено испанскому гению сюрреализма Сальвадору Дали.
Ноябрьский вечер пройдет в теплой и дружеской атмосфере: будут читать стихи в окружении работ талантливого мастера, пить кофе и общаться.
Для того чтобы принять участие (возможно, вы хотите прочитать и свои стихи), нужно связаться с координатором встречи Тамарой Вятской (fb.me/toma.ivanova.33). Она и проведет встречу. Стоимость билета равно цене билета на выставку.
Фото: галерея "Либра"
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Поэтический вечер пройдет в Минске 12 ноября
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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