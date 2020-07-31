Об этом Александр Казеко сказал в интервью sb.by:
Фото: mogilevnews.by
– Все мы наблюдаем и, каждый по-своему, оцениваем процессы, происходящие в экономической и политической жизни страны и мирового сообщества. В это непростое время как никогда важны спокойствие и трезвая оценка складывающейся ситуации. Да, есть трудности, обусловленные разными экономическими и социально-политическими причинами. Но необходимо признать, что мы с вами живем в самой стабильной стране на постсоветском пространстве. А это дорогого стоит. И прежде всего это говорит о правильности курса действующего руководства страны и вертикали власти.
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Поэт Александр Казеко: мы живем в самой стабильной стране на постсоветском пространстве
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