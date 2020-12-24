Поехать к Деду Морозу, составить карту желаний, сделать сладкий домик из пряников и еще 5 занятий в последние выходные этого года

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Сказка у РатушиТеатрализованные представления в центре Минска – отличное развлечение для минчан и гостей столицы. В Верхнем городе у Ратуши будут показывать яркое шоу-перформанс «Новогодняя карусель». Это захватывающее представление с участием сказочных персонажей. Взрослых и детей будут удивлять артисты балета и циркового искусства. На мероприятии появятся и главные праздничные персонажи Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Ощущение праздника и волшебства подарят световые и пиротехнические эффекты. Насладиться представлением можно бесплатно. Собирайте друзей и 26 декабря в 17:00 и 20:00 отправляйтесь в исторический центр столицы. Только не забудьте тепло одеться.
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Поищите волшебство в циркеВ преддверии новогодних праздников Белорусский государственный цирк дарит зрителям уникальную возможность попасть в творческую мастерскую Деда Мороза и отправиться в незабываемое путешествие вместе с главными героями сказки – Снеговиком и его друзьями! Удастся ли героям спасти зиму от разбойников и подарить праздник детям? Ответы на эти вопросы – в цирковой программе «В поисках волшебства», которую показывают в Белгосцирке по 11 января.
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Попробуйте глинтвейн и пунш, послушайте Jingle Bells и купите сувенирыСамые крупные ярмарки в столице принимают гостей на Октябрьской площади и около Дворца спорта. 24–30 декабря на них приглашают с 12:00 до 23:00, а в новогоднюю ночь –до 03:00.
Новогодняя торговая площадка у Дворца спорта расположилась в деревянных торговых шале. Минчанам и гостям столицы предлагают новогодние товары: от традиционных украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности. Кроме продажи угощений на ярмарках звучит атмосферная музыка, гостей приглашают на праздничные развлечения и конкурсы. Стильные рождественские маркеты оборудовали и в столичных торговых центрах. За подарками и новогодними атрибутами вы можете отправиться, к примеру, в ТРЦ Palazzo и Galleria.
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Если вы еще не приобрели зеленую красавицу, быстрее отправляйтесь на елочные базары. К примеру, в Гродно ярмарки и базары будут работать с 26 по 31 декабря. Елки на точки торговли прибудут из Гродненского, Скидельского, Щучинского и Волковысского лесхозов.
Съездите погостить к Деду МорозуВ тур приглашают детишек, их мам и пап, бабушек и дедушек. Можно отправиться в путешествие в Национальный парк «Беловежская пуща» целой группой. Специальный новогодний экспресс БЖД регулярно курсирует из Минска. Он доставит вас в главную резиденцию белорусского Деда Мороза 24 и 25 декабря. Будут рейсы и в другие дни.
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Научитесь делать музыкальную елочную игрушку26 декабря желающих приглашают принять участие в онлайн-мастер-классе по изготовлению музыкального праздничного украшения: в музыкальной школе ArtGrand научат создавать невероятные поделки из самых простых материалов. В процессе также будут тренировать внимание, память и воображение, помогут сформировать творческий взгляд и чувство вкуса. Мастер-класс пройдет в Instagram 26 декабря с 13:30 до 14:00.
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Для ваших мам и пап, бабушек и дедушекТак как в условиях пандемии люди старшего поколения вынуждены проводить время дома и отказываться от посещения мероприятий, можно предложить им посмотреть увлекательные вебинары на тему современного искусства. Курс бесплатных лекций «Синхронизация» погрузит их в атмосферу творчества и вдохновения, поможет разобраться в основных направлениях искусства и научит легко ориентироваться в них. Марафон стартовал в начале декабря, но все уроки есть в бесплатном доступе на сайте.
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