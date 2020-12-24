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  2. Поехать к Деду Морозу, составить карту желаний, сделать сладкий домик из пряников и еще 5 занятий в последние выходные этого года

Поехать к Деду Морозу, составить карту желаний, сделать сладкий домик из пряников и еще 5 занятий в последние выходные этого года

Выдохнуть и расслабиться можно уже сегодня: на этой неделе белорусы будут отдыхать три дня подряд. В планах на выходные – окунуться в приятные хлопоты, радоваться приближающимся праздникам, мечтать о снеге и проводить время с пользой. Она точно будет, если вы обратите внимание на нашу традиционную подборку мероприятий и идей. 

Фото: pixabay.com

 Сказка у Ратуши

 Театрализованные представления в центре Минска – отличное развлечение для  минчан и гостей столицы. В Верхнем городе у Ратуши будут показывать яркое шоу-перформанс «Новогодняя карусель». Это захватывающее представление с участием сказочных персонажей. Взрослых и детей будут удивлять артисты балета и циркового искусства. На мероприятии появятся и главные праздничные персонажи Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Ощущение праздника и волшебства подарят световые и пиротехнические эффекты. Насладиться представлением можно бесплатно. Собирайте друзей и 26 декабря в 17:00 и 20:00 отправляйтесь в исторический центр столицы. Только не забудьте тепло одеться. 

Фото: БЕЛТА

Поищите волшебство в цирке

В преддверии новогодних праздников Белорусский государственный цирк дарит зрителям уникальную возможность попасть в творческую мастерскую Деда Мороза и отправиться в незабываемое путешествие вместе с главными героями сказки – Снеговиком и его друзьями! Удастся ли героям спасти зиму от разбойников и подарить праздник детям? Ответы на эти вопросы – в цирковой программе «В поисках волшебства», которую показывают в Белгосцирке по 11 января. 

Фото: circus.by

Попробуйте глинтвейн и пунш, послушайте Jingle Bells и купите сувениры

Самые крупные ярмарки в столице принимают гостей на Октябрьской площади и около Дворца спорта. 24–30 декабря на них приглашают с 12:00 до 23:00, а в новогоднюю ночь –до 03:00.

Новогодняя торговая площадка у Дворца спорта расположилась в деревянных торговых шале. Минчанам и гостям столицы предлагают новогодние товары: от традиционных украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности. Кроме продажи угощений на ярмарках звучит атмосферная музыка, гостей приглашают на праздничные развлечения и конкурсы. Стильные рождественские маркеты оборудовали и в столичных торговых центрах. За подарками и новогодними атрибутами вы можете отправиться, к примеру, в ТРЦ Palazzo и Galleria.  

Фото: БЕЛТА

Если вы еще не приобрели зеленую красавицу, быстрее отправляйтесь на елочные базары. К примеру, в Гродно ярмарки и базары будут работать с 26 по 31 декабря. Елки на точки торговли прибудут из Гродненского, Скидельского, Щучинского и Волковысского лесхозов. 

Съездите погостить к Деду Морозу

В тур приглашают детишек, их мам и пап, бабушек и дедушек. Можно отправиться в путешествие в Национальный парк «Беловежская пуща» целой группой. Специальный новогодний экспресс БЖД регулярно курсирует из Минска. Он доставит вас в главную резиденцию белорусского Деда Мороза 24 и 25 декабря. Будут рейсы и в другие дни. 

Фото: БЕЛТА

Научитесь делать музыкальную елочную игрушку

26 декабря желающих приглашают принять участие в онлайн-мастер-классе по изготовлению музыкального праздничного украшения: в музыкальной школе ArtGrand научат создавать невероятные поделки из самых простых материалов. В процессе также будут тренировать внимание, память и воображение, помогут сформировать творческий взгляд и чувство вкуса. Мастер-класс пройдет в Instagram 26 декабря с 13:30 до 14:00. 

Фото: pixabay.com

Для ваших мам и пап, бабушек и дедушек

Так как в условиях пандемии люди старшего поколения вынуждены проводить время дома и отказываться от посещения мероприятий, можно предложить им посмотреть увлекательные вебинары на тему современного искусства. Курс бесплатных лекций «Синхронизация» погрузит их в атмосферу творчества и вдохновения, поможет разобраться в основных направлениях искусства и научит легко ориентироваться в них. Марафон стартовал в начале декабря, но все уроки есть в бесплатном доступе на сайте.

Фото: pixabay.com

Подведите итоги года и составьте карту желаний 

Если в прошлом году вы составляли список желаний и целей, посмотрите, какие пункты можно вычеркивать. Проанализуйте, в каких сферах вы сработали лучше, а в каких вами одолевала лень. Похвалите себя за достижения, поработайте над причинами неудач, определите, на что в уходящем году вы тратили больше всего времени и сил. Учтите эту информацию при составлении новой карты желаний на 2021 год. Как известно, если правильно сформировать свои желания, Вселенная будет способствовать их исполнению с большей силой. Многие знаменитости, психологи, коучи и блогеры призывают составлять подробную карту желаний. Для этого понадобятся понравившиеся вам картинки, ватман, клей, ножницы и вдохновение. Но главное правило – желания должны исходить из души и сердца. Подробнее о том, как визуализировать жизнь своей мечты, вы узнаете из следующего видео. 

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Постройте пряничный домик

Приготовленный своими руками сладкий сказочный домик из пряников добавит праздничного настроения и порадует ваших домочадцев. И хотя готовить его нужно несколько дней, оно того стоит! 

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