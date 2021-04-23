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  2. Поединками в Сморгони и Мозыре стартует шестой тур чемпионата Беларуси по футболу

Поединками в Сморгони и Мозыре стартует шестой тур чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня вечером двумя матчами начнется шестой тур футбольного чемпионата страны. В Сморгони схлестнутся местная одноименная команда и речицкий «Спутник» (начало встречи в 18:00), а в Мозыре «Славия» примет «Слуцк» (20:00).


«Сморгонь» и «Спутник», попавшие в высшую лигу из первой, пока явно испытывают трудности с адаптацией к этому уровню и стали одними из главных неудачников стартового отрезка, набрав в пяти турах всего четыре очка на двоих. «Сморгонь» может похвастаться лишь ничьей со «Славией» (1:1), а «Спутник» – победой над РЦОР-БГУ (1:0). Все остальные матчи сезона эти дружины проиграли, а значит, сегодня они, как говорится, будут грызть землю для того, чтобы порадовать своих болельщиков.

Более чем бескомпромиссный матч должны подарить любителям футбола и «Славия» со «Слуцком», которые тоже находятся в низинах турнирной таблицы и, следовательно, очень нуждаются в набранных баллах.

Впрочем, поединки тура, которые привлекут к себе гораздо больше внимания, все-таки пройдут завтра и послезавтра. В выходные состоятся матчи «Динамо» (Брест) – «Витебск», РЦОР-БГУ – «Неман», «Минск» – «Динамо» (Минск), «Ислочь» – БАТЭ, «Шахтер» – «Рух» и «Гомель» – «Торпедо-БелАЗ».

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Шахтер» – 15 очков (5 матчей), 2. «Динамо» (Брест) – 11 (5), 3. БАТЭ – 11 (5), 4. «Гомель» – 10 (5), 5. «Рух» – 9 (5), 6. «Ислочь» – 9 (5), 7. «Динамо» (Минск) – 8 (5), 8. «Минск» – 8 (5), 9. «Торпедо-БелАЗ» – 6 (5), 10. «Витебск» – 6 (5), 11. «Слуцк» – 5 (5), 12. РЦОР-БГУ – 4 (5), 13. «Спутник» – 3 (5), 14. «Неман» – 2 (5), 15. «Славия» – 1 (5), 16. «Сморгонь» – 1 (5).

В списке бомбардиров лидируют Дембо Дарбо («Шахтер») и Андрей Соловей («Гомель»), которые забили по пять мячей.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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