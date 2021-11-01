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  2. Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксировали у Южных Сандвичевых островов

Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксировали у Южных Сандвичевых островов

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 1 ноября у берегов Южных Сандвичевых островов, находящихся в южной части Атлантического океана, пишет ТАСС.


Согласно информации Геологической службы США, эпицентр колебаний земной поверхности располагался в 2830 км к северу от населенного пункта Пунта-Аренас, административного центра региона Магальянес, где проживают около 117 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 35 км.

В настоящий момент данных об угрозе цунами нет.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.

Фото: pixabay.com
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