Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали у отдаленных японских островов

Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали 9 декабря у отдаленных японских островов Токара на юго-западе страны. Согласно информации национального метеорологического управления, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане недалеко от поселка Тосима, очаг залегал на глубине 20 км, пишет ТАСС.
Данных о пострадавших или разрушениях пока нет, угроза цунами не объявлялась. Японские сейсмологи предупреждают о возможности повторных колебаний земной поверхности схожей силы в данном регионе в ближайшую неделю и призывают местных жителей к бдительности.
Отдаленные острова Токара находятся примерно в 300 км от префектуры Кагосима на острове Кюсю. Численность населения 12 небольших островов в общей сложности составляет не менее 600 человек.
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