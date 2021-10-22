Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали в Новой Зеландии

Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали 22 октября на территории двух крупнейших островов Новой Зеландии, пишет ТАСС.
Согласно сведениям радиостанции Radio New Zealand, сперва магнитуда землетрясения оценивалась в 5,4, но позже была повышена. Эпицентр подземных толчков находился в центральной части Северного острова. Очаг располагался на глубине 207 км.
Данных о разрушениях и пострадавших в настоящий момент нет.
Как сообщило агентство Reuters, колебания земной поверхности стали причиной небольшой паузы на брифинге премьер-министра Джасинды Ардерн в Веллингтоне, столице страны. После заминки мероприятие, посвященное ситуации с COVID-19, продолжилось.
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