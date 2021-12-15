Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали на Филиппинах

Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали 15 декабря у берегов Филиппин, передает ТАСС.
Согласно информации Института вулканологии и сейсмологии республики, эпицентр землетрясения располагался в 45 км к северо-востоку от провинции Северный Суригао, где проживает по меньшей мере 442,5 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.
Специалисты не исключили вероятность возникновения повторных колебаний земной поверхности в данном районе. В результате спустя четыре минуты уже в 70 км от провинции Северный Суригао зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,6. Угроза цунами не объявлялась, данных о пострадавших и возможных разрушениях пока нет.
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