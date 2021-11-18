Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксировали у берегов Гватемалы

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 18 ноября у побережья Гватемалы, пишет ТАСС.
Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр колебаний земной поверхности располагался примерно в 46 км к юго-западу от населенного пункта Пуэрто-Сан-Хосе, где проживает порядка 18,6 тыс. человек, в департаменте Эскуинтла. Очаг находился на глубине 10 км.
Как передает агентство Reuters, землетрясение ощущалось и в столице, находящейся к северо-востоку от эпицентра.
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