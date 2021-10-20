Подземные толчки магнитудой 4 зафиксировали на Филиппинах

Колебания земной поверхности магнитудой 4 зафиксировали 20 октября на филиппинском острове Лейте, передает ТАСС.
По информации Института вулканологии и сейсмологии республики, эпицентр землетрясения располагался в 12 км к северо-востоку от муниципалитета Альбуэра, где проживают примерно 47,1 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 2 км.
Специалисты исключили вероятность возникновения повторного землетрясения и разрушений в данном районе. Между тем там все же зафиксировали слабые подземные толчки магнитудой 3,7, 2,2 и 2,6 соответственно. Информации о пострадавших и возможных разрушениях в настоящее время нет.
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