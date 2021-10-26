Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали рядом с Курильскими островами

В акватории Тихого океана рядом с Курилами 26 октября произошло землетрясение магнитудой 4,9, пишет ТАСС.
Согласно данным сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксировали в 10:39 по местному времени (2:39 по минскому). Эпицентр землетрясения находился в 101 км от острова Онекотан (северная группа Курильских островов). Очаг подземных толчков находился на глубине 31 км.
Отмечается, что жители острова Парамушир (северная группа Курильских островов) ощутили колебания земной поверхности силой до двух баллов. Угроза цунами не объявлялась. В настоящий момент собираются точные данные.
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