Подземные толчки магнитудой 4,2 зафиксировали в Дагестане

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло вечером 2 декабря на территории Дагестана, передает ТАСС.
Согласно данным Единой геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксировали 2 декабря в 22:56 по минскому времени в районе Восточный Кавказ. Очаг землетрясения находился на глубине 5 км.
Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по республике Тамила Газимагомедова отметила, что в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений также нет. Жалобы от местных жителей не поступали.
– В 03:00 от дежурного сейсмостанции РАН Понамаревой Н.Л. поступила информация о том, что в районе с. Учкент Кумторкалинского района произошло сейсмособытие магнитудой 4,3, класс 11,5, на глубине 10 км, – добавили в пресс-службе ГУ МЧС.
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