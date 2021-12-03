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  2. Подземные толчки магнитудой 4,2 зафиксировали в Дагестане

Подземные толчки магнитудой 4,2 зафиксировали в Дагестане

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло вечером 2 декабря на территории Дагестана, передает ТАСС.


Согласно данным Единой геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксировали 2 декабря в 22:56 по минскому времени в районе Восточный Кавказ. Очаг землетрясения находился на глубине 5 км.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по республике Тамила Газимагомедова отметила, что в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений также нет. Жалобы от местных жителей не поступали.

– В 03:00 от дежурного сейсмостанции РАН Понамаревой Н.Л. поступила информация о том, что в районе с. Учкент Кумторкалинского района произошло сейсмособытие магнитудой 4,3, класс 11,5, на глубине 10 км, – добавили в пресс-службе ГУ МЧС.

Фото: pixabay.com
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