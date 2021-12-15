Подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали на Байкале

Подземные толчки магнитудой 4,1 зарегистрировали 15 декабря на юге озера Байкал, пишет ТАСС.
По данным главного управления МЧС России по Иркутской области, в 11:08 по местному времени (06:08 по минскому) в 22 км от населенного пункта Танхой Республики Бурятия на акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,1.
На сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН уточняется, в 47 населенных пунктах двух регионов ощущались колебания земной поверхности силой от 2 до 5 баллов. Так, в Танхое зарегистрировали подземные толчки силой 4–5 баллов, в Иркутске – 3 балла, в Ангарске – 2–3.
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