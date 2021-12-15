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  2. Подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали на Байкале

Подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали на Байкале

Подземные толчки магнитудой 4,1 зарегистрировали 15 декабря на юге озера Байкал, пишет ТАСС.


По данным главного управления МЧС России по Иркутской области, в 11:08 по местному времени (06:08 по минскому) в 22 км от населенного пункта Танхой Республики Бурятия на акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,1.

На сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН уточняется, в 47 населенных пунктах двух регионов ощущались колебания земной поверхности силой от 2 до 5 баллов. Так, в Танхое зарегистрировали подземные толчки силой 4–5 баллов, в Иркутске – 3 балла, в Ангарске – 2–3.

Фото: pixabay.com
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