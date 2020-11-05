Подводные экскурсии на "Титаник" начнутся в следующем году

Фото

: tov-tob.livejournal.com

Американский бизнесмен рассказал, что планируется проведение ежегодных экскурсий в теплое время года – с мая по сентябрь. Посетить затонувшее судно можно будет раз в неделю. В подводную лодку смогут поместиться 5 человек. Глубина погружения – 3,8 километра.Стоктон Раш поделился: на летние экспедиции 2021 года некоторые места уже забронированы. Но он признался, что не хочет превращать «Титаник» в туристическую достопримечательность.Предполагается, что задумка будет приносить доход. Цена одного билета – 125 тысяч долларов. До места погружения туристы будут добираться от канадского острова Ньюфаундленд.Напомним, что бизнесмен уже предпринимал две попытки добраться к месту крушения «Титаника», но они не увенчались успехом. В 2018 году его субмарина получила сильные повреждения из-за удара молнии, а год спустя американец в последний момент не смог зафрахтовать корабль.