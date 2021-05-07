Подведены итоги выставки-конкурса “Мой любимый край Лунинетчина”

К участию в творческом соревновании пригласили учащихся учреждений дополнительного и общего среднего образования. Победителей и призеров определили в двух возрастных категориях – 8–12 и 13–16 лет.– рассказал Анатолий Насеня. –Изображали юные художники сельские домики, луга и реки, птиц и животных, величественные храмы и другие архитектурные и природные достопримечательности Лунинетчины.Например, в младшей возрастной категории в номинации «Моя любимая деревня» победительницей стала Дарья Лобко из Лунинских яслей-сада – СШ. Работа Мирона Конопацкого из Микашевичской СШ № 1 стала лучшей в номинации «Мой родной край». Победительница в номинации «Красота Полесья» – София Николаевич из Красновольских яслей-сада – СШ. «Традиции и культуру Лунинетчины» лучше всего получилось отразить Маргарите Сыцевич из Микашевичской гимназии им. В. Недведского. Все победители получили дипломы и призы.Фото из личного архива Анатолия Насени