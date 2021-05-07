Цель выставки-конкурса – патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся через приобщение их к ценностям белорусского культурного наследия.
Организатором конкурса выступил Лунинецкий райисполком, а также депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня.
К участию в творческом соревновании пригласили учащихся учреждений дополнительного и общего среднего образования. Победителей и призеров определили в двух возрастных категориях – 8–12 и 13–16 лет.
– Все конкурсные работы – яркие, многоликие, наполненные радостью, – рассказал Анатолий Насеня. – Главное, что в каждом рисунке мы видим, какой предстает перед ребятами малая родина, дорогие сердцу места, о которых они заботятся. Например, приводят в порядок клумбу у памятника солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, убирают мусор, высаживают деревья, бережно относятся к природе. Трудолюбие и любовь к малой родине объединяет нас. Безусловно, такие творческие конкурсы способствуют духовно-нравственному воспитанию молодежи через приобщение ее к ценностям культурного наследия, выявлению и поддержке талантов.
Изображали юные художники сельские домики, луга и реки, птиц и животных, величественные храмы и другие архитектурные и природные достопримечательности Лунинетчины.
Например, в младшей возрастной категории в номинации «Моя любимая деревня» победительницей стала Дарья Лобко из Лунинских яслей-сада – СШ. Работа Мирона Конопацкого из Микашевичской СШ № 1 стала лучшей в номинации «Мой родной край». Победительница в номинации «Красота Полесья» – София Николаевич из Красновольских яслей-сада – СШ. «Традиции и культуру Лунинетчины» лучше всего получилось отразить Маргарите Сыцевич из Микашевичской гимназии им. В. Недведского. Все победители получили дипломы и призы.
Фото из личного архива Анатолия Насени
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Подведены итоги выставки-конкурса “Мой любимый край Лунинетчина”
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