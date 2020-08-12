«Подсказали» оливки – быховские эксперты установили личность вора по отпечатку пальца на банке

Эксперты Быховского межрайотдела Госкомитета судебных экспертиз помогли раскрыть кражи в сельских домах. Одна из них произошла на даче в деревне Лубянка. Как сообщила в милицию хозяйка загородного дома, у нее неизвестные вынесли продукты питания и спиртное. Как сообщает главный специалист УКСД Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ольга Чеславская, следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник забрался в здание, разбив стекло в окне.

– Примечательно, что злоумышленник унес с собой не все съедобное. В частности, банку оливок он открыл, но потом вернул на место. Вероятно, оливки, фаршированные анчоусом, пришлись вору не по вкусу, – это обстоятельство, отметила Ольга Чеславская, и способствовало раскрытию преступления. Оставленный вором след пальца руки на металлической банке с помощью дактилоскопического порошка изъял специалист Быховского межрайонного отдела ГКСЭ. В результате было установлено, что отпечатки принадлежат 20-летнему жителю Быховского района.

Еще один любитель чужой собственности – из деревни Борколабово – выставил стекло оконной рамы и похитил из сельского дома светодиодный светильник, фонарь и лампочки. Но при этом оставил на оконном стекле и подоконнике следы рук, которые помогли быховским экспертам установить личность вора – 33-летнего жителя Быхова.

Оба злоумышленника задержаны. Быховским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз РБ по Могилевской области.