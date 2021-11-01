В Минске подросток умер от употребления метадона: сбытчику предъявлено обвинение

7 июля текущего года в учреждение здравоохранения столицы поступили двое несовершеннолетних парней с признаками отравления психоактивными веществами. В крови одного из них было обнаружено наркотическое средство метадон. Медики обратились к правоохранителям.По данным следствия, двое парней 17 и 16 лет приобрели наркотик, а затем вместе употребили запрещенное вещество. Оба попали в больницу, а один из них, 17-летний юноша, скончался, не приходя в сознание.Личность сбытчика установлена. Им оказался 18-летний минчанин. Молодой человек имеет среднее образование, ранее не судим и работает в кафе быстрого питания. При обыске по месту его жительства обнаружены и изъяты приспособление для курения и банка с веществом растительного происхождения, которое, согласно заключению экспертов, является опасным наркотическим средством – марихуаной. Установлено, что ранее он неоднократно приобретал и употреблял запрещенные вещества.Действия 18-летнего сбытчика квалифицированы по ч. 5 ст. 328 (незаконный сбыт наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека в результате их потребления) и ч. 3 ст. 328 (незаконный сбыт наркотических средств) УК. Фигурант содержится под стражей. Расследование дела продолжается.