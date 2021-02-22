Подросток хотел стать популярным в соцсетях, а стал фигурантом уголовного дела

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Вечером 20 февраля работник одного из торговых центров Минска нажал тревожную кнопку – компания намеревалась совершить кражу товара. Туда выбыл наряд Департамента охраны МВД. Пока «совы» разбирались с хулиганами, кто-то разбил лобовое стекло в их служебном авто.– прокомментировал заместитель Ленинского (г. Минска) отдела Департамента охраны Андрей Данильченко.Известно, что молодой человек скрывался в квартире своего товарища.– рассказала sb.by официальный представитель Департамента охраны МВД Анастасия Марченко.Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, следователями дана правовая оценка его действиям.Видео ДО МВД