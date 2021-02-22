Нетрезвый 17-летний подросток хотел стать популярнее в соцсетях. Вместе с товарищами они выпили спиртное, решили похулиганить и снять это на видео.
Вечером 20 февраля работник одного из торговых центров Минска нажал тревожную кнопку – компания намеревалась совершить кражу товара. Туда выбыл наряд Департамента охраны МВД. Пока «совы» разбирались с хулиганами, кто-то разбил лобовое стекло в их служебном авто.
– Пока сотрудники Департамента охраны задерживали правонарушителей, которые совершили хищение в магазине, пьяная компания молодых людей решила снять ролик для соцсетей. Они решили удивить тем, что главный герой будет проверять на прочность патрульную машину. «Герой» запрыгнул на капот, но поскользнулся и разбил лобовое стекло. Совместно с оперативниками уголовного розыска хулигана задержали спустя несколько часов. За это время его друзья уже успели поделиться роликом в соцсетях , – прокомментировал заместитель Ленинского (г. Минска) отдела Департамента охраны Андрей Данильченко.
Известно, что молодой человек скрывался в квартире своего товарища.
–17-летний подозреваемый характеризуется положительно, ранее в поле зрения милиции он не попадал. Парень является учащимся 2-го курса одного из столичных профессиональных лицеев, – рассказала sb.by официальный представитель Департамента охраны МВД Анастасия Марченко.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, следователями дана правовая оценка его действиям.
Видео ДО МВД
Опубликовано:
215
Подросток хотел стать популярным в соцсетях, а стал фигурантом уголовного дела
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter