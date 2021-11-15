Подробности о взрыве в Ливерпуле: таксист предотвратил трагедию, закрыв смертника в машине

В Ливерпуле 14 ноября взорвался автомобиль рядом с больницей. Как стало известно позже, водитель такси Дейв Перри смог спасти потенциальных жертв от взрыва, погиб только один человек, пишет ТАСС.
Как сообщило издание The Sun, Перри выпрыгнул из машины и запер двери, оставив внутри пассажира, у которого было взрывное устройство. Оставшийся в авто человек и стал единственным погибшим в результате инцидента. Водителя госпитализировали с травмами и ожогами, его жизни ничего не угрожает.
Ранее мы писали, что после взрыва трое мужчин в возрасте 21 года, 26 и 29 лет были задержаны в рамках закона о противодействии терроризму, хотя официально британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт. Госпиталь, рядом с которым произошел этот инцидент, ввел временный запрет на посещение пациентов.
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