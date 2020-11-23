Подробности о семье, которая два месяца скрывалась от коронавируса в пуще

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Задворье – небольшая деревня практически в пригороде Столбцов. В ночь на 6 сентября 36-летние родители вместе с мальчиками покинули свой дом. По месту жительства семья оставила записку: «Уехали путешествовать по большой стране».Местные жители рассказали сотрудникам МВД, что на несколько лет семья состояла в сообществе религиозной направленности. В последнее время окружающим они говорили «о грядущем апокалипсисе и необходимости ухода в убежище». Активно и много покупали консервированные продукты, крупы, бытовую химию, которых в ходе осмотра их дома не нашли.В то же время далеко не все окружающие замечали до поры до времени что-то необычное в поведении взрослых. До сентября Светлана почти шесть лет работала продавцом в райцентре. Никаких сложностей или нареканий на ее работу не было. В сентябре свое увольнение она объяснила в отделе кадров тем, что нашла более высокооплачиваемое место.Председатель Заямновского сельисполкома Владимир Гороховик добавил, что отец семейства, Павел, прежде работал в охране, а затем уволился. Дети учились в Столбцах. Семья самая обыкновенная.В Задворье живет отец сельчанки, именно он стал инициатором поисков пропавших родственников. Первоначально наиболее вероятным местом, куда они ушли, была Налибокская пуща. А это более ста тысяч гектаров леса на территории Столбцовского, Кореличского, Новогрудского, Ивьевского, и Воложинского районов. Милиции помогали с поисками волонтеры ПСО «Ангел», местные жители, сотрудники РОЧС, работники организаций лесного хозяйства, проводились облёты пущи на вертолёте.В пятницу оперативники получили информацию, что женщина, похожая по приметам на разыскиваемую, заходила на днях в магазин в деревне Бор Новогрудского района. Проверяя близлежащие хутора, водоёмы, лесные строения и тропы, и сотрудники угрозыска вместе с двумя волонтерами по лесной тропе вышли к Шубино-Неманскому каналу. На лесной поляне противоположного берега поисковая группа заметила купол военной палатки. Перебравшись туда вброд и осмотрев жилище, пришли к выводу, что это и есть место проживания разыскиваемых.На предполагаемое место ночлега затворники вернулись с наступлением темноты. После осмотра врачами члены семьи возвратились домой. Как пояснили взрослые, отправиться в лес их вынудил коронавирус. Вернее, увиденный на одном из псевдонаучных телеканалов сюжет о том, что вместе с вакциной от вируса «людям будут вводиться некие чипы». Чтобы избежать заражения и, следовательно, вакцинации, семья и решила переждать угрозу в лесу.