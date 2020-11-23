Подробности о семье, которая два месяца скрывалась от коронавируса в пуще

Два с половиной месяца продолжались поиски семьи из деревни Задворье Столбцовского района. Все это время двое взрослых и двое детей жили в Налибокской пуще, спасаясь от «чипирования». Корреспондент sb.by выяснила подробности о затворниках, обитавших в лесу вместе с сыновьями двенадцати и семнадцати лет.
Фото: БЕЛТА
Задворье – небольшая деревня практически в пригороде Столбцов. В ночь на 6 сентября 36-летние родители вместе с мальчиками покинули свой дом. По месту жительства семья оставила записку: «Уехали путешествовать по большой стране».
Местные жители рассказали сотрудникам МВД, что на несколько лет семья состояла в сообществе религиозной направленности. В последнее время окружающим они говорили «о грядущем апокалипсисе и необходимости ухода в убежище». Активно и много покупали консервированные продукты, крупы, бытовую химию, которых в ходе осмотра их дома не нашли.
В то же время далеко не все окружающие замечали до поры до времени что-то необычное в поведении взрослых. До сентября Светлана почти шесть лет работала продавцом в райцентре. Никаких сложностей или нареканий на ее работу не было. В сентябре свое увольнение она объяснила в отделе кадров тем, что нашла более высокооплачиваемое место.
Председатель Заямновского сельисполкома Владимир Гороховик добавил, что отец семейства, Павел, прежде работал в охране, а затем уволился. Дети учились в Столбцах. Семья самая обыкновенная.
В Задворье живет отец сельчанки, именно он стал инициатором поисков пропавших родственников. Первоначально наиболее вероятным местом, куда они ушли, была Налибокская пуща. А это более ста тысяч гектаров леса на территории Столбцовского, Кореличского, Новогрудского, Ивьевского, и Воложинского районов. Милиции помогали с поисками волонтеры ПСО «Ангел», местные жители, сотрудники РОЧС, работники организаций лесного хозяйства, проводились облёты пущи на вертолёте.
В пятницу оперативники получили информацию, что женщина, похожая по приметам на разыскиваемую, заходила на днях в магазин в деревне Бор Новогрудского района. Проверяя близлежащие хутора, водоёмы, лесные строения и тропы, и сотрудники угрозыска вместе с двумя волонтерами по лесной тропе вышли к Шубино-Неманскому каналу. На лесной поляне противоположного берега поисковая группа заметила купол военной палатки. Перебравшись туда вброд и осмотрев жилище, пришли к выводу, что это и есть место проживания разыскиваемых.
На предполагаемое место ночлега затворники вернулись с наступлением темноты. После осмотра врачами члены семьи возвратились домой. Как пояснили взрослые, отправиться в лес их вынудил коронавирус. Вернее, увиденный на одном из псевдонаучных телеканалов сюжет о том, что вместе с вакциной от вируса «людям будут вводиться некие чипы». Чтобы избежать заражения и, следовательно, вакцинации, семья и решила переждать угрозу в лесу.
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Подробности о семье, которая два месяца скрывалась от коронавируса в пуще
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