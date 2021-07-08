Подполковник Рубец: облик современного офицера – это облик не только гражданина, патриота с большой буквы, но и специалиста с большой буквы

Об этом выпускник факультета генерального штаба Военной академии нашей страны подполковник Сергей Рубец заявил журналистам на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, которая сегодня прошла во Дворце Независимости:



- На современном этапе для каждого офицера очень важно его развитие и становление. Идти в ногу со временем помогает факультет генерального штаба, где дают как фундаментальные и теоретические знания в области военного искусства, так и практические, которые будут необходимы в повседневной деятельности. Учиться можно и дальше. Но эта ступенька – несомненно новый этап в жизни офицера. Ты фактически становишься управленцем военного государственного звена.



По роду деятельности Сергей Рубец – идеолог. Проходить дальнейшую службу будет в Главном управлении идеологической работы Минобороны:



- Буду работать с людьми. Моя задача - помогать в становлении, развитии солдат, офицеров, прапорщиков, обеспечить им необходимые условия для службы, сформировать знания и сознание военнослужащих в духе патриотизма.



Сергей Рубец подчеркнул: в строю он – более 15 лет.



- Современные вызовы и угрозы требуют от военного своевременного реагирования, необходимости анализировать и понимать обстановку вокруг и внутри страны. Армия к тому же не только готовит военнослужащих, она воспитывает граждан своей страны. Говорю прежде всего о военнослужащих срочной службы, которые приходят в 18 лет в армию. И на наши плечи ложится в том числе и воспитательная функция – формирования патриота и гражданина своей страны. Это очень ответственно. Поэтому и нам стоит учиться, стоит развиваться, глядя на то, что происходит, - резюмировал офицер. – Облик современного офицера – это облик не только гражданина, патриота с большой буквы, но и специалиста с большой буквы. Каждый в своей области должен быть профессионалом своего дела, тогда все задачи будут решаться своевременно и будет достигнут результат.