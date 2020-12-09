Сегодня прошло заседание руководителей национальных институтов по стандартизации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России в режиме видеоконференции. По его итогам подписано соглашение о совместной деятельности и план мероприятий по его реализации. С белорусской стороны соглашение подписал директор БелГИСС Александр Скуратов.
Документ включает такие направления согласованной политики, как совместное планирование разработки межгосударственных стандартов, их разработка, рассмотрение и доработка по поступающим замечаниям; развитие информационной системы комплексного обеспечения в области технического регулирования в ЕАЭС; официальное опубликование и распространение межгосударственных стандартов; координация программ повышения квалификации кадров в области стандартизации; международное сотрудничество в области стандартизации.
Выполнение достигнутых договоренностей позволит повысить эффективность деятельности по стандартизации продукции и методик исследований и измерений на пространстве ЕАЭС для реализации единых технических регламентов и обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции.
На заседании также принято решение о создании рабочей группы по координации взаимодействия по реализации соглашения. Стороны определят своих полномочных представителей. На своем первом заседании они уточнят формат и круг решаемых задач.
Напомним, что в этом году Беларусь председательствует в Совете руководителей национальных органов по стандартизации государств – членов ЕАЭС, а председатель Госстандарта Валентин Татарицкий возглавляет его.
Фото: пресс-служба Госстандарта
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Подписано соглашение о совместной деятельности национальных институтов по стандартизации ЕАЭС
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