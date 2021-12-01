Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщается в Telegram-канале Минэнерго.
По итогам встречи подписан протокол между «Газпромом» и Правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в будущем году.
Уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован, исходя из условий текущего года, – 128,52 доллара за тысячу кубометров.