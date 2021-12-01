Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год

По итогам встречи подписан протокол между «Газпромом» и Правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в будущем году.Уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован, исходя из условий текущего года, – 128,52 доллара за тысячу кубометров.