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Подписан план мероприятий Года народного творчества и культурного наследия в СНГ

На заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств сегодня подписан план мероприятий по проведению в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты Парламента, передает БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

Документ состоит из шести разделов и включает около 90 мероприятий общегуманитарной направленности, по сохранению традиций народного творчества, историко-культурного наследия, культурного наследия в области искусств, литературы, а также в области спорта и туризма.

План мероприятий разработан в соответствии с решением Совета глав правительств СНГ об объявлении в Содружестве 2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, 2023 года – Годом русского языка как языка межнационального общения.
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