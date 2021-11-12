Подписан план мероприятий Года народного творчества и культурного наследия в СНГ

Документ состоит из шести разделов и включает около 90 мероприятий общегуманитарной направленности, по сохранению традиций народного творчества, историко-культурного наследия, культурного наследия в области искусств, литературы, а также в области спорта и туризма.План мероприятий разработан в соответствии с решением Совета глав правительств СНГ об объявлении в Содружестве 2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, 2023 года – Годом русского языка как языка межнационального общения.