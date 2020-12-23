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Подолог рассказал, как защититься от грибка стопы

Методам профилактики грибка стопы стоит уделять особое внимание, иначе можно получить очень неприятные и опасные последствия. С кожи стопы грибковые мицеллы легко могут распространяться на пальцы ног и внедряться в сами ногтевые пластины, откуда их вывести будет далеко не просто. О том, как предотвратить грибок стопы рассказал подолог Антон Галкин. 


Любой вид грибка характеризуется тем, что им легко заразиться и сложно вывести, поэтому никогда не стоит пренебрегать профилактическими мерами.                                                                                                                                                                                                                                       
– Чтобы бороться с грибковым заболеванием, не нужно знать большое количество правил и держать их в своей голове. Достаточно понимать, что грибок любит влажную и кислую среду. Предвещая вопросы: кислая среда образуется, когда pH-баланс не в порядке, – рассказывает Антон Галкин. 

Для того чтобы не пропустить первые симптомы данного заболевания, вовремя на него среагировать и начать борьбу, необходимо знать основные признаки инфекции. 

– На коже это – покраснение, шелушение, зуд и чешуйки. Если на ногтях вы наблюдаете отсутствие здорового блеска, изменение цвета, утолщение или ломкость ногтя – это свидетельствует о поражении ногтевой пластины. Сначала грибок расположен на маленьком участке кожи или ногтя. Но потом его споры проникают дальше и захватывают соседние ногти и все больше кожи. Поэтому чем больше проходит времени, тем сложнее его лечить, – уточняет специалист. 

Подолог дал следующие рекомендации, как защитить себя от грибка стопы:  

1. Мытье ног с мылом 2 раза в день. Кажется смешным, однако практика специалистов показывает, что это не такая уж и банальная процедура для многих. Уже этот маленький шаг уменьшает вероятность появления недуга. 

2. Меняйте носки каждый день. Желательно, чтобы в составе их ткани было минимальное содержание синтетики. 

3. Не забывайте о том, что влага – друг грибка. Пользуйтесь ультрафиолетовой сушилкой для обуви. Особенно это актуально для людей, у которых наблюдается частая потливость и неприятный запах ног. Обычная сушка также подойдет, но она уберет только влагу.  


4. Пользуйтесь антигрибковыми и антибактериальными спреями. Особенно хорошо они защищают от инфицирования в общественных местах. Их можно приобрести в любой аптеке. Подолог не рекомендует использовать антимикотические лаки. По мнению специалиста, они бесполезны и стоят дороже более действенных средств.  

5. Старайтесь носить обувь из натуральных материалов. Для зимнего периода выбирайте сапоги и ботинки из замши и натурального меха, а для летнего лучше всего подойдет обувь изо льна, хлопка и кожи. В них ноги будут меньше потеть. Также старайтесь обращать внимание на размер обуви, так как слишком тесные или, наоборот, свободные ботинки могут поспособствовать появлению микротравм, натоптышей и размножению патогенной микрофлоры. 

6. Многие процессы в нашем организме зависят от питания и общего состояния. Внимательно следите за продуктами, которые употребляете, и контролируйте уровень сахара в крови. Правильное питание поддерживает нормальное состояние кожи и ее pH-баланс. Подологи не дают консультаций по данному вопросу, поэтому обратитесь к специалисту в этой сфере.  

– Соблюдая эти правила, вы не подцепите грибок у мастера, в бане, в бассейне и других местах, на которые обычно скидывают вину. Грибковая инфекция может оказаться везде, главное – не пренебрегайте профилактикой заболевания, – предупреждает специалист. 

Фото: pixabay.com
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