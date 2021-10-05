Подолог рассказал, как выбрать безопасную детскую обувь

Врач-подолог Кирилл Шлыков рассказал, каким критериям должна соответствовать безопасная детская обувь. Рекомендации родителям по выбору данного предмета гардероба медик дал в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале врача-педиатра высшей категории, кандидата медицинских наук, писателя и телеведущего Евгения Комаровского.
По словам специалиста, при выборе детской обуви в первую очередь необходимо обращать внимание на подошву.
– Подошва должна быть максимально мягкой, причем не только там, где сгибаются пальчики, поскольку нога ребенка обязана легко двигаться по спирали, – обратил внимание подолог.
Также медик сообщил, что у подошвы должны быть три точки фиксации стопы: под пальцами, у тыла стопы и пятки.
Следующим критерием Кирилл Шлыков назвал материал правильной жесткости.
– Чем жестче низ подошвы, тем жестче должен быть верх материала. Иначе обувь будет деформироваться, – отметил подолог.
В заключение Кирилл Шлыков заявил, что вышеперечисленные критерии являются ключевыми. Только после них следует позаботиться о тепле, защите элементов стопы и дизайне обуви.
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