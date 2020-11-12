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Подо льдами Гренландии может скрываться река длиной в тысячу километров

Просчитывая толщину ледников в северо-западной части Гренландии и характер их движения, японские климатологи обнаружили намеки на существование подледной реки длиной почти в тысячу километров. Описание находки опубликовал научный журнал Cryosphere.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

"Чтобы подтвердить, что результаты наших расчетов соответствуют истине, нужны дополнительные измерения с помощью радара. Если эта река действительно существует, это в корне изменит наши представления о гидрологии ледового щита Гренландии и его дальнейшей эволюции в условиях меняющегося климата", – рассказал один из авторов работы, профессор Университета Хоккайдо (Япония) Ральф Грив.

Большинство климатологов не сомневаются, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Об этом говорят не только компьютерные модели климата планеты, но и данные климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Первыми и главными жертвами этого процесса станут заполярные регионы и горные ледники. Температура там уже сейчас от 4 до 9 °С выше, чем в прошлые столетия. В результате их площадь необратимо уменьшится, и большие территории Антарктики и Арктики освободятся ото льда.

Климатические спутники уже много лет фиксируют, что ледники Гренландии тают все быстрее. В среднем с начала столетия их объем стал сокращаться примерно в четыре раза быстрее. В августе прошлого года из-за этого огромная часть ледового массива острова массой в 12,5 млрд тонн откололась и уплыла в море, а за весь 2019 год совокупная масса ледовой шапки Гренландии сократилась на рекордные 532 млрд тонн.

Проверяя работу климатической модели SICOPOLIS, которая описывает поведение ледовых щитов в приполярных регионах Земли, Грив и его коллеги случайно выяснили, что эти процессы могут быть связаны с тем, что подо льдами Гренландии есть достаточно длинные реки из талой воды.

Для этого ученые собирали радарные снимки ледников северо-западной части Гренландии, а также данные по их структуре, толщине, скорости движения и другим свойствам. Основываясь на них, климатологи с помощью SICOPOLIS просчитали, как льды в этой области острова должны были вести себя в прошлом.

Неожиданно оказалось, что по равнине, которая расположена под ледником Петермана в северо-западной части острова, должна течь достаточно крупная река. Ее длину ученые оценили примерно в тысячу километров.

Ученые предполагают, что эта река течет вдоль всей равнины и впадает в Северный Ледовитый океан в окрестностях фьорда Петермана, если этому не мешают несколько возвышенных участков грунта, существование которых предсказывает SICOPOLIS. Пока ученые не уверены в их существовании, так как у них нет радарных снимков и других данных о структуре этих участков ледового щита Гренландии.

Ученые надеются, что дальнейшее исследование с помощью радара поможет узнать, существует ли эта река, разбита ли она на несколько частей, впадают ли ее воды в океан или превращаются в лед по пути. Ответы на все эти вопросы важны для понимания того, что происходит с подножием ледников Гренландии, и оценки того, какую роль могут играть подледные реки в необычно быстром таянии ее ледового щита, пишет ТАСС.
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